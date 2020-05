MISURE RIGIDE

Si torna a giocare, almeno un po'. Dal 15 giugno riaprono i centri estivi che, organizzati dai Comuni, potranno accogliere i bambini in piccoli gruppi nel rispetto del distanziamento fisico. Tra le regole principali, contenute nell'ultimo Dpcm e nei protocolli allegati, ci sarà la necessità di igienizzare le manine all'ingresso e di misurare la temperatura corporea. L'entrata e l'uscita saranno scaglionate a distanza di almeno 5 minuti tra un gruppo e l'altro e, durante la giornata, niente giochi di contatto e niente scambi di piatti o posate. I bambini quindi dai 3 ai 5 anni potranno saranno in gruppi di un massimo di 5 mentre tra i 6 e gli 11 anni, i gruppi arriveranno fino a 7 bambini. Gli spazi saranno da preferire all'aperto ed è compito degli enti locali, in questa fase, proporre i luoghi più adatti.

(L.Loi.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Maggio 2020, 05:01

