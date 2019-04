MISSIONE INFALLIBILE

Timothy Ormezzano

TORINO Se la Juve questa sera sogna di bissare una notte come quella in cui ha asfaltato l'Atletico, l'Ajax vuole ripetere il colpaccio fatto agli ottavi in casa del Real Madrid. L'1-1 dell'andata ad Amsterdam «non conta niente», a detta di Allegri. «Sarà come giocare una partita secca». Nemmeno il cast sarà determinante, a sentire il tecnico bianconero. Per lui conterà di più la sceneggiatura: «Chi scende in campo dovrà essere una iena. L'aspetto motivazionale sarà fondamentale». E ancora, a scanso di equivoci: Sarà una sfida infinita, sempre aperta. L'Ajax giocherà fino alla fine per vincere, proprio come noi. Vogliamo andare in semifinale di Champions, con o senza De Jong dall'altra parte. Come prima, più di prima: Voglio una squadra più lucida e precisa rispetto all'andata ad Amsterdam, ordina ancora Allegri.

La notizia della vigilia è il ko di Mandzukic, bloccato da un problema al tendine rotuleo. «Ma Mario non avrebbe probabilmente giocato, sorprende tutti Allegri, che dovrebbe rilanciare Dybala al centro di un attacco completato da Bernardeschi e Ronaldo. Gioca Paulo o Kean oppure nessuno dei due: fino a domani (oggi; ndr) non decido niente».

La conferma è invece il forfait di Chiellini, con Rugani chiamato a ripetere l'ottima prova dell'andata. Allegri recupera invece Emre Can, candidato a galleggiare tra centrocampo e difesa: «Dobbiamo giocare come contro l'Atletico sprona in tedesco -. Vogliamo vincere la Champions. Abbiamo grande rispetto dell'Ajax, ma nessuna paura». Tornano a disposizione anche Khedira e Douglas Costa, benché non entrambi siano al meglio.

La Juve approfitterà del tête-à-tête con i Lancieri per avvicinarsi a De Ligt, segnalato però più vicino a Barcellona e Bayern. «Domani penserà soltanto all'Ajax assicura il tecnico ten Hag -. Non ho idea di quale sarà il suo futuro». L'altro big è l'acciacciato De Jong, già prenotato dal Barça: «Se giocherà? Dipende da lui, da come si sente. La Juve è favorita, ma noi vogliamo andare oltre i nostri limiti, proprio come a Madrid. Non sarà una sfida come quella di Davide contro Golia, perché siamo diventati dei giganti anche noi».

Oggi è previsto pure un incontro con Jorge Mendes, agente di Joao Felix. Il 19enne del Benfica, che preferirebbe la Juve al Real Madrid e ai due club di Manchester, è però blindato da una maxiclausola da 120 milioni.

Intanto, dopo i disordini dell'andata ad Amsterdam, c'è una certa tensione per l'arrivo di 2400 tifosi dell'Ajax. Ieri 54 ultrà olandesi sono stati denunciati a Torino perché in possesso di guanti rinforzati, oggetti contundenti, petardi e fumogeni. Per loro è scattata l'espulsione immediata.

