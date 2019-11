MissingB al via: conoscere la malattia

Antonio Caperna

ROMA - Togliere una lettera alle parole o al proprio nome ne può cambiare il senso e lo stesso accade per la nostra salute, soprattutto dei bambini, quando si parla del meningococco e in particolare del ceppo B. Oggi si può prevenire l'infezione, che colpisce piccoli e grandi eppure molti ancora non lo sanno. Sa(b)rina, Isa(b)ella e Ro(b)erto sono bambini ripresi durante scene di una felice vita quotidiana, che potrebbero essere interrotte a causa della malattia. Sono loro i protagonisti della campagna MissingB', sostenuta da GSK con il supporto dei Media e i vari social.

L'obiettivo è ricordare quanto previsto dal Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale e quanto riporta il board del Calendario per la Vita: «La vaccinazione contro il meningococco B rappresenta una necessità epidemiologica, ma anche etica e comunicativa, non eludibile». È quindi importante verificare di aver ricevuto una completa vaccinazione contro la meningite, non solo per i ceppi A, C, W, Y ma anche per il MenB, di cui molte persone non conoscono l'esistenza e il pericolo rappresentato.

L'iniziativa è realizzata con l'autorizzazione del Ministero della Salute e il patrocinio del Comitato Nazionale contro la Meningite (Liberi dalla Meningite), SIP (Società Italiana di Pediatria), SItI (Società Italiana di igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica), FIMP (Federazione Italiana Medici Pediatri), FIMMG (Federazione Italiana Medici di Medicina Generale), WFPHA (World Federation of Public Health Associations).

Nello scorso ottobre è stata condotta un'indagine Cawi (Publicis Spine) su un campione di 1007 genitori con figli nella fascia tra 0 e 15 anni, con diversi livelli di scolarità, rappresentativo della popolazione italiana.

È emerso che 3 persone su 4, tra papà e mamma, ritengono che la meningite sia un problema grave e che almeno 1 su 2 è molto preoccupato del rischio per il proprio figlio. A porre sul tavolo il problema dell'infezione da meningococco B sono soprattutto la televisione (78 % del totale), seguita dai medici (68 %), amici e conoscenti (53 %).

Quando però i genitori si muovono per ottenere informazioni specifiche, il referente primo è il pediatra (in 3 casi su 4 e con percentuali superiore all'80%, quando si tratta di bimbi da 0 a 6 anni), seguito dal medico di medicina generale (59 %) e dall'informazione che viaggia online (43%). L'analisi della campagna informativa MissingB da parte dei genitori rivela che nell'85% dei casi l'iniziativa appare adatta a raccontare il problema.

Mercoledì 27 Novembre 2019, 05:01

