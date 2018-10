MISS...VELO

Martedì 9 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Le scarpe tacco dieci, i jeans attillati e la maglietta stretta, per un look total black deciso. Ma il volto è naturale, di quelli semplicemente belli. Carlotta Maggiorana, Miss Italia 2018, la prima reginetta a essere sposata e la meno giovane della storia del concorso (26 anni), si è presentata così nella sede romana di Leggo. Una visita per svelare tutti i suoi segreti e partecipare, con direttore e giornalisti, alla riunione di redazione. Con una carriera già avviata di modella e attrice, la più bella d'Italia ha dato l'impressione di essere una donna. E una di quelle consapevoli, determinate e molto sensibili.Miss Italia, girano altre sue foto di nudo. Ma questa corona la vuole perdere?«Assolutamente no. E sono tranquilla che non mi verrà tolta. Si tratta di scatti rubati e non ho mai dato il mio consenso alla pubblicazione».Se fosse arrivata seconda e di Miss Italia girassero delle immagini hot come le sue?«Non chiederei l'eliminazione, perché non posso sapere la verità che c'è dietro a quelle foto. E poi non mi piace puntare il dito contro gli altri».A Roma è molto legata e ci ha anche vissuto. Come l'ha ritrovata oggi?«Sono arrivata dalle Marche per frequentare qui le medie, il liceo socio-psicopedagogico e l'accademia di danza. E ci sono rimasta nove anni. Da allora è passato del tempo. Roma è il posto più bello del mondo, ma ultimamente è un po' trasandata».Nella Capitale ha anche conosciuto suo marito, il costruttore Emiliano Pierantoni.«Ci siamo incontrati grazie a un'amica in comune in un ristorante ai Parioli. Quella sera mi ha fatto tanto sorridere. Dopo qualche giorno mi ha invitato a Roccaraso a sciare e sulle piste ci siamo fidanzati».Meglio Roma o Milano?«Roma è la città del cuore, piena di bellezze artistiche. Milano è il posto da vivere, per il lifestyle e la moda».Qual è il luogo della Capitale che ama?«Durante la mia formazione, abitavo in un collegio di suore e la sera dovevo rientrare presto. In più ero molto impegnata. Ma nel mio tempo libero, mi rifugiavo sempre nel Giardino delle Rose».Il suo piatto romano preferito?«La pasta alla carbonara, e mio marito la sa cucinare benissimo. In questo è il migliore chef sul mercato».È vero che presto la vedremo sulle due ruote in giro per la Capitale?«Sì, il 14 ottobre. Sarò la madrina della Granfondo Campagnolo Roma».La sua giornata tipo?«Mi sveglio presto e preparo i pancake a mio marito. Poi, se non lavoro, faccio pilates o una corsetta insieme a una vicina di casa. Nel pomeriggio vado a trovare mia madre Gabriela e mio fratello Cristian. La sera mi rilasso con Emiliano e il nostro cane davanti a un thriller».La sua vacanza preferita?«Amo sia il mare che la montagna. Il mio sogno è la Polinesia, per regalarmi uno snorkeling indimenticabile, il primo della mia vita».Cosa porta nella borsetta?«Un profumo da uomo: Black Orchid di Tom Ford. Lo stesso che indossa mio marito. Poi, quei pochi trucchi che uso, come il burro di cacao, il rimmel e l'eyeliner. E l'immancabile agenda ora che sono Miss Italia. La mia sembra la borsa di Mary Poppins. Pesa più di me».E nel trolley?«La corona, la fascia e più cambi di vestito, perché non si sa mai All'ultimo momento, mi capita di dover restare fuori per impegni di lavoro non preventivati. E questo, per la gioia di mio marito. Che ha voluto che partecipassi al concorso ma, adesso che ho vinto, si lamenta per la mia assenza».Il suo segreto di bellezza?«Avere uno stile di vita sano. Se mangi male, bevi alcol e non pratichi sport, non ti vuoi bene».La sua beauty routine?«Idrato sempre la pelle e bevo tanta acqua. La sera non vado mai a letto senza essermi struccata. È un'abitudine importantissima».Cosa pensa della chirurgia estetica?«Non sono contraria, anche se ad oggi non mi sono rifatta nulla. Certo è che, quando vedo ragazze tutte ritoccate, non è una cosa che mi piace».Il suo cantante preferito?«Ascolto la musica dei miei tempi, ma resto affezionata a Mia Martini e a Minuetto. Spesso metto i Pooh. Piacevano tanto a mio papà Marcello, che ho perso dieci anni fa per un brutto male».Il libro che le ha insegnato qualcosa.«Il Piccolo Principe. Perché spiega che l'essenziale è invisibile agli occhi. Bisogna vivere di emozioni e sensazioni semplici, quelle dei piccoli gesti quotidiani. E io non dimentico mai di farlo».Gli attori che le piacciono?«Paola Cortellesi e Sergio Castellitto. Del cinema internazionale, adoro Denzel Washington, Meryl Streep e Julia Roberts. Soprattutto lei, che non è mai cambiata e resta inconfondibile per il suo sorriso.La squadra di calcio del cuore?«Non sono un'appassionata di football, ma tifo la Juventus. Un difetto e un pregio di Carlotta Maggiorana.«Sono troppo sensibile. Quando sento commenti negativi sulla mia persona, ci rimango male. Mi feriscono anche gli haters sui social. Dovrei seguire i consigli di mamma e mio marito, e non leggere cosa scrivono. Il mio pregio? Sono un'altruista convinta. E non cambierò mai, anche se spesso sono stata delusa».Aspira al grande cinema e a recitare con Denzel Washington, ma vuole un figlio. Se potesse esaudire solo uno di questi desideri?«Se il film dovessi farlo ora o mai più, sceglierei lui. Se fosse una decisione per la vita, diventerai mamma».Cosa fa per sentire ancora vicino papà Marcello?«Mi rifugio nella musica che ascoltavamo insieme e coltivo la passione, che prima condividevamo: le moto da corsa. Due anni fa ho preso la patente per guidarle e mi sono regalata una MV Agusta Dragster. Ma io papà lo sento vicino sempre».