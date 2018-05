Mirko Ricci condannato a quattro anni

Giovedì 10 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Prima dei guai giudiziari, non ultimo una condanna a 4 anni per estorsione che sta scontando ai domiciliari, Mirco Ricci era conosciuto per le prodezze sul ring dov'era stato campione intercontinentale Wba dei mediomassimi. Ma ieri sull'atleta si è abbattuta una nuova tegola perché è stato condannato, in abbreviato, a 4 mesi di reclusione per resistenza a pubblico ufficiale. Tutto è iniziato domenica mattina con un'allarmante telefonata del boxeur al 112: venitemi ad arrestare, sennò la mia fidanzata la butto di sotto dal balcone. Dall'altra parte della cornetta un incredulo operatore che inviava una pattuglia mentre impegnava il pugile al telefono. Mi dica, cos'è successo? avrebbe chiesto il militare. «Ascolti sono il pugile, il Guerriero. Ho litigato con la mia fidanzata perché non la sopporto più. Arrestatemi», rispondeva il ragazzo. Nel frattempo una pattuglia raggiungeva l'abitazione di Ricci a Ponte Galeria, mettendo in salvo la donna, trovandolo affacciato dal balcone e in evidente stato di ebbrezza. «Sono The Predator, il pugile. Vi faccio rimbalzare la testa come una palla da basket se provate a prendermi», gridava l'uomo. Dopo 2 ore di trattative il pugile saliva spontaneamente sulla gazzella e veniva arrestato.(D. M. R.)