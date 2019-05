Mirante, serata magica Zaniolo mai in partita

MIRANTE 8

Tre parate al cubo su Cuadrado e Dybala salvano la Roma e pesano oro. Sembra Spider Man.

FLORENZI 7,5

Piccoletto a chi? Risponde alle provocazioni di Ronaldo con un gol da top player e una corsa d'amore ritrovato sotto la Sud.

MANOLAS 6,5

Duelli di fisico con Cr7. All'inizio soffre le pene dell'inferno, poi si fa valere e alza lo scudo in faccia al portoghese.

FAZIO 6

Si danna l'anima per inseguire Dybala. Se lo perde spesso, ma finisce in gloria.

KOLAROV 6

Involuzione fisica, e ci mancherebbe visto il contachilometri. Ma usa l'esperienza per reggere botta.

ZANIOLO 5,5

Ha al suo tavolo la corteggiatrice più agguerrita, la Juve appunto. Indossa l'abito da mezz'ala, il suo preferito. Ma pure stavolta non finisce in copertina perdendo il duello con Emre Can. E il calo continua...

NZONZI 7

Conta i passi a Ronaldo, e spesso riesce ad azzeccarne il ritmo. In fase di impostazione è quasi perfetto. In questo finale di stagione è finalmente da applausi.

PELLEGRINI 6

Ci prova due volte da fuori nel primo tempo, ma quando c'è da mettere intensità pensa più all'estetica che alla sostanza. (23' st Cristante 6,5: alza ritmo e baricentro e la Roma cresce).

KLUIVERT 6

Soliti numeri di scuola Ajax e un lavoro di doppia fase che ne conferma i progressi tattici. Il ragazzo ha futuro, ma eviti di perdere palloni sanguinosi. (32' st Under 6,5: mette più pepe e l'assist per Dzeko che è davvero delizioso).

DZEKO 7

Alla Juve segnò il suo primo gol italiano, alla Juve potrebbe aver segnato il suo ultimo gol all'Olimpico. Malinconico, ma con gioia. Fa pure l'assist per Florenzi.

EL SHAARAWY 7

Porta il caffè a un reparto addormentato con giocate da Faraone e intuizioni a cresta alta. Nella ripresa sfiora spesso il gol, ma arriva stanco in area.

RANIERI 7,5

Difficile condurre la barca fino al porto tra voci, mercato, malumori e silenzi. Lui usa l'arma della serietà, risfodera il 4-3-3, combatte, urla e porta a casa una vittoria che tiene viva la speranza. Centratissimi come sua abitudine i cambi. Ranieri alla Roma, alla sua squadra del cuore, sta dimostrando tutto il suo valore.

