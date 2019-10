Mirante in serata magica, Pastore non pervenuto

MIRANTE 7

Non partecipa alla manovra come fa Pau Lopez, ma tra i pali vola come un angelo. La paratona dopo la deviazione di Fazio nel primo tempo salva la Roma dal ko

SANTON 5,5

Subito un retropassaggio pregno d'ansia che mette in difficoltà Mirante. Poi tanti errori di appoggio. RInsavisce nel finale

FAZIO 5

Resta piantato al centro dell'area mentre i lupi austriaci gli ululano intorno. Soffre da matti la rapidità Niangbo e Ritzmaier rischiando pure l'autogol

MANCINI 5,5

Meglio del compagno di reparto, ma quando c'è un guasto non trova gli strumenti giusti

SPINAZZOLA 5,5

Trova un gol fortunato, ma nella ripresa commette due errori da matita rossa. Il secondo viene punito da Liendl. (36' st Kolarov 6: un salvataggio di testa e una bella sterzata offensiva)

DIAWARA 5,5

Giocate accademiche e ancora un po' di imbarazzo quando si tratta di costruire l'azione. In fase di rottura è spesso in prima linea

CRISTANTE 5

Eccessi di sicurezza lo portano a sbagliare più di un appoggio. Pomeriggio grigio. (37' st Veretout ng)

ZANIOLO 6

Un altro passo rispetto agli altri 21 in campo. Deve calibrare la sua strabordanza atletica, ma dalle sue sgroppate nascono i pericoli maggiori e un paio di recuperi provvidenziali

PASTORE 4,5

L'assist per Spinazzola non basta a giustificare ritmi da lento di fine festa anni '80 in un calcio che ormai balla la trap. Da una sua palla persa arriva il gol degli austriaci, poi fallisce il 2-1 spedendo fuori dal dischetto del rigore. (32' st Antonucci 6: corre tanto, ma poca malizia)

KLUIVERT 5

Prestazione irritante. Justin corre e sbaglia senza prestare troppa attenzione alle conseguenze.

KALINIC 5,5

Non rompe il digiuno lungo un anno, ma i suoi movimenti sono da attaccante vero e fanno ben sperare per il futuro. Altruista sull'assist a Zaniolo.

FONSECA 5

Tanto turn over e la sensazione che non basteranno queste seconde linee per andare avanti in Europa. Nel primo tempo è fortunato, nella ripresa la sua Roma crolla e compie un impressionante passo indietro

Venerdì 4 Ottobre 2019, 05:01

