MIRANTE 6

Sulle due prodezze di Cr7 non mette il mantello, ma la sua normalità è una iniezione di sereno per la difesa romanista

MANCINI 5

Si imbambola su Ronaldo in occasione del rigore juventino poi lo lascia libero per il 2-2. Un mezzo disastro

IBANEZ 6

Il piglio del leader tra diagonali e anticipi. Ma ancora deve studiare tanto in fase di impostazione e posizione. Nel finale soffre troppo

KUMBULLA 6,5

Niente paura per il gigante albanese che sa anche usare le maniere forti quando serve. Buon esordio e una chiusura nel finale su Cr7 da applausi dei mille

SANTON 6

Anonimo in fase di spinta fino all'assist per Dzeko, ma non pasticcia in fase difensiva e tiene botta fino alla fine (68' Bruno Peres 5: entra e ammira Cr7 in volo. Era necessario?)

VERETOUT 8

Strappa Rabiot pennelli e libri di poesie. Poi si guadagna il rigore e lo segna pure (col brivido) prima di mettere il marchio del 2-1 e dominare su McKennie. Air Jordan c'è, ma non basta

PELLEGRINI 6

Sfortunato sul rigore procurato ma il nuovo ruolo gli regala sicurezze in più e una maggiore tranquillità (72' Diawara ng: in cerca di riscatto, ci prova senza successo)

SPINAZZOLA 7,5

E' ancora Leolandia. Una spina costante, un doppio lavoro encomiabile. E' il più in palla fisicamente, e lo dimostra fino alla fine

MKHITARYAN 7

Guizzi da Ribery che portano all'assist per Veretout e al rosso di Rabiot. Sotto porta si divora il vantaggio

PEDRO 6,5

Sposta il vento di una partita pur non entrando nel tabellino. Mix di qualità ed esperienza, ma manca incisività sotto porta

DZEKO 5,5

Ha più riflettori addosso che Bono ad un concerto e dopo un inizio frastornato riaccende il romanismo con un lancio alla Totti da cui nasce il 2-1. Poi però si divora due volte il 3-1. Rimpianto a metà per la Juve

FONSECA 6

Sfiduciato ma per niente rassegnato. La Roma schiaccia la Juve per oltre un'ora ma sul più bello non mostra i muscoli. Panchina più salda?

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Settembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA