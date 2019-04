MIRANTE 6

Scosta Olsen dalla porta colabrodo e dopo appena 11 minuti si becca tre tiri in porta. Bravo sui primi due, alza le mani sul colpo di testa di Pezzella. Beffato da Jesus sul 2-2 firmato Gerson.

SANTON 5

Fatica come al solito e si lascia trafiggere da Biraghi in uno scontro che d'azzurro non ha neanche il colore del cielo. (23'st Karsdorp 6: un giallo per proteste e poco altro)

FAZIO 6

Torello horror in area di rigore dopo pochi minuti e il consueto senso di pericolo. Nessun dramma stavolta però.

JESUS 5,5

Si impegna, ma non può reggere il passo di Simeone. Il brasiliano entra tra i peggiori in campo pure per l'antipatica deviazione sul tiro di Gerson.

KOLAROV 5,5

Resta a testa bassa sulla capocciata di Pezzella poi si riprende senza strafare ma mettendo qualche pezza sulle disattenzioni di Jesus.

NZONZI 5

Gara a due velocità: nel primo tempo sembra il solito modem 56 K. Nella ripresa usa la fibra ottica. Ma si inceppa spesso.

CRISTANTE 5,5

Primo tempo soporifero, poi alza il bavero e prova ad avventurarsi nel deserto. Senza troppa fortuna.

KLUIVERT 6,5

Mette da parte l'egoismo e alterna bene le due fasi regalando due assist e qualche bella discesa. (13'st Pellegrini 6,5: Recupero fondamentale per le residue speranze europee)

ZANIOLO 7

Prova a saziare l'appetito di una tifoseria a digiuno da troppo tempo. Ci riesce con un gol bello e fortunato e qualche recupero strappa applausi. (30'st Under ng)

PEROTTI 7

Nel primo tempo galleggia tra Milenkovic e Benassi trovando raramente l'occasione per stupire. Poi lo fa sfoderando un destro volante da Monito dei bei tempi.

DZEKO 5

Si avvicina l'Endgame, ma prova a tirare fuori qualche super potere come la girata al volo del primo tempo. Poi si ammoscia e sbaglia di tutto.

RANIERI 6

Farmacista e psicologo. Qualche timido segnale di ripresa si è visto ma restano virus difensivi da ricovero immediato. La reazione c'è, i cambi però sono rivedibili.

