MIRANTE 6

Il primo tiro in porta arriva dopo oltre un'ora. Il reto è ordinaria amministrazione

MANCINI 7

Impeccabile. Annulla Inglese imponendo una lezione tattica di italiano a tutti i livelli

CRISTANTE 6,5

Richiamato al timone della difesa. Non ci sono scogli sulla rotta

IBANEZ 6,5

Lo sguardo non si addolcisce nemmeno sul 3-0, rimanda a letto Gervinho senza cena. Esce per un problemino. (53' Jesus 6)

KARSDORP 7

Altro miracolo di Fonseca. Fornisce l'assist per il secondo di Miki e fa vedere progressi importanti

VILLAR 7

Prova da sangue blu del ragazzino spagnolo. Classe, stile e chiusure difensive da applausi (79' Diawara ng: bentornato)

VERETOUT 6

Più muscoli di Villar, ma meno precisione. Ha due occasioni ma le spreca

SPINAZZOLA 7

Il cacciatore di fondo campo inventa l'assist per Mayoral e abbassa i giri solo a battuta finita (79' Peres ng)

MKHITARYAN 8

Benvenuti nel Paese delle Meraviglie di Miki: un gol dalla distanza, un pungiglione sotto rete e tanto lavoro sporco

PEDRO 6,5

Meno appariscente ma prezioso. Avvia lo start del motore offensivo (79' Pellegrini ng)

MAYORAL 7

Ripaga la fiducia di Fonseca con un gol e un assist. Miglioramenti importanti (65' Carles Perez 6)

FONSECA 7,5

Prova super senza 5 titolari. Non solo ha saldato la panchina, ma ora fa sognare tutta la città con un gioco finalmente riconoscibile e dominante.



Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Novembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA