MIRANTE 6

Giornata bipolare. Nel finale combina di tutto, ma salva il ko con un rigore parato.

FLORENZI 5,5

Kouame lo fa ammattire. In avanti si fa vedere a sprazzi. (89' Karsdorp ng)

MANOLAS 5

Di solito aggiusta gli errori degli altri, ieri è stato l'esatto contrario.

FAZIO 6,5

Torna a far funzionare l'armatura e spettina Radu con una capocciata da urlo. Non basta.

KOLAROV 6

Distratto in difesa, davanti usa il martello a singhiozzo.

NZONZI 5

Bessa lo lessa e pure lui resta impiantato sul gol di Romero.

CRISTANTE 5,5

Fregato dalle zolle di Marassi, ma pure dalla maggiore veemenza degli avversari.

ZANIOLO 5,5

Prova qualche accentramento dei suoi ma non è più lo Zaniolo d'oro di due mesi fa. (70' Kluivert 6)

PELLEGRINI 5

Grigio come la maglia. (65' Schick 4: Entra e provoca uno choc quando salta in ritardo su Romero)

EL SHAARAWY 7

Un gol faraonico che poteva valere un posto Champions dopo una prestazione spesa per i compagni.

DZEKO 6,5

Il sole si fa vedere un paio di volte, ma Edin è pronto a rifletterlo. Assist da palati fini.

RANIERI 6

Non basta essere sporchi e cattivi. La sua Roma balla troppo e affonda i sogni Champions.

(F.Bal.)

