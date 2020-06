MIRANTE 6,5

Si fa aggirare da Gabbiadini, ma è sicuro sugli altri tentativi. E tiene in vita la Roma. Affidabile.

BRUNO PERES 4,5

Imbarazzante in fase difensiva, sterile in quella offensiva (15' st Zappacosta 6: bentornato. A parte un cross si vede poco)

IBANEZ 5,5

Esordio sfortunato, poca confidenza e tanti errori di posizione.

SMALLING 5,5

Gli arrivano in volata da tutte le parti. E balla pure lui, con qualche alibi

KOLAROV 6

Primo tempo di rodaggio, poi cresce e coglie il palo su punizione

VERETOUT 5,5

Impalpabile in fase di copertura. Segna un bellissimo gol, annullato dal Var

DIAWARA 4

Ripartenza peggiore non c'è. Regala il gol a Gabbiadini (15' st Cristante 6,5: lancione per il raddoppio di Dzeko)

PEREZ 5,5

Furetto catalano con tanta voglia e poca precisione. Per ora. (26' st Under 5,5: l'unico cambio sballato. Fuori forma)

PASTORE 5,5

Appariscente, ma poco concreto. Bello l'assist per Dzeko e uno slalom in area doriana (15' st Pellegrini 7: 4' per un assist d'oro. Cambia la partita, o almeno prova a farlo)

MKHITARYAN 5,5

Si muove tanto, ma conclude poco. Tutto un altro Miki prima del lockdown.

DZEKO 7,5

Due gol da cineteca che rimettono la Roma sulla strada per la Champions. Irrinunciabile

FONSECA 6

Ranieri nel primo tempo gli dà un'altra lezione di umiltà tattica. Poi azzecca quasi tutti i cambi, e tira un sospiro di sollievo.

(F.Bal.)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Giugno 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA