MIRANTE 6,5

Goffo su Ibra, ma rispedisce a casa i tentativi di Calhanoglu e Leao salvando di fatto il pari

KUMBULLA 6

Pronti via e Ibra lo fulmina alle spalle. Si rifà col gol nel finale, ma dietro Kumballa troppo

IBANEZ 5

Spesso in ritardo sulla marcatura, e rischia il patatrac nel finale su Romagnoli. La sola tempra non basta

MANCINI 5,5

Dopo il tampone negativo respira l'aria di San Siro. Cicatrizza le tante ferite portate da Karsdorp ed è punito oltremodo da Giacomelli su un rigore che non c'è

KARSDORP 5

Crampi allo stomaco quando si presenta Leao. Prova a rifarsi con la spinta offensiva, ma non ci riesce (65' Bruno Peres 6: scossa a metà)

VERETOUT 6

Fa scena muta nel confronto con Calhanoglu e Kessie, ma dal dischetto risponde all'unica domanda che conta (85' Villar ng)

PELLEGRINI 7

E' un Lorenzo 7 bellezze: assist per Dzeko, lampi di qualità e pure intensità in mediana. Meno sbarazzino nella ripresa (75' Cristante 5,5: meno intuizioni rispetto a Lorenzo)

SPINAZZOLA 5,5

Spinta moderata. Calabria lo inibisce e lui non ripete le ultime uscite

PEDRO 6,5

Lampi di classe (e umiltà) nel confronto con Ibra. E si guadagna il rigore con l'astuzia del top player

MKHITARYAN 6

Tanto lavoro oscuro, e qualche colpo lì davanti soprattutto nella ripresa

DZEKO 6,5

Non perdona l'errore di Tatarusanu e spedisce a Ibra un'occhiata di sfida tra bomber.

FONSECA 6,5

Niente esperimenti stavolta. La sua Roma approccia male, ma reagisce sempre.

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Ottobre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA