MIRANTE 6,5

Evita di nuovo il tracollo con un paio di parate pregevoli

BRUNO PERES 3

I due mancamenti nel primo tempo fanno più ridere che rabbia. (18' st Zappacosta 5,5: Non si riscatta)

SMALLING 5,5

Demoralizzato. Lo capiamo visti gli errori dei compagni

FAZIO 4

Resta a bocca aperta su Lasagna (27' st Ibanez 5: in tempo per vedere Nestorovski esultare)

KOLAROV 4,5

Arranca, fatica, si arrabbia. Colpa del caldo, dell'età e di una Roma non all'altezza

DIAWARA 4,5

Niente errori da matita rossa, ma la paura lo condiziona per tutto il match (18' st Villar 5,5: un giallo)

CRISTANTE 5

La traversa alla mezz'ora. Poi il nulla.

PEREZ 5,5

Prova a portare qualche pericolo alla porta di Musso. Non è supportato, ma almeno non molla

PEROTTI 2

Si fa buttare fuori da capitano dopo mezz'ora di pascolo e due anni di singhiozzi. Basta.

UNDER 6

Fuori condizione e fuori ruolo. Però è l'unico a cercare la porta di Musso (1' st Mkhitaryan 5: non incide)

KALINIC 4

L'ombra di un bomber (27' st Dzeko 5,5: niente miracoli)

FONSECA 3

Aveva parlato di partita della vita ma cambia otto giocatori e tiene in panchina Dzeko. Squadra senza equilibrio, senza mentalità, e idee di gioco. (F.Bal.)

