MIRANTE 6,5

Beffato dal tocco di Ibanez, ma si riscatto più che ampiamente quando evita il 2-3 con una uscita pulitissima su Lapadula. In più para il rigore ma non è fortunato sulla ribattuta

SANTON 5,5

Mantiene sin troppo la distanza di sicurezza con Caprari. Insicuro. (73' Bruno Peres 6: bell'assist per Miki che divora il 5-2)

MANCINI 6

Rischia il rosso per una manata e Lapadula e partecipa al ballo delle incertezze con Ibanez. Si riprende a fatica

IBANEZ 5,5

Sporca il tiro di Caprari, pasticcia in fase di impostazione e si fa trovare spesso con l'avversario già alle sue spalle. Paragoni azzardati da evitare accuratamente (78' Kumbulla ng)

SPINAZZOLA 6,5

Galoppate e cross tesi che farebbero male a qualunque difesa. Concede, inevitabilmente, qualcosa dietro.

CRISTANTE 6

Qualche banalità in copertura viene coperta da una buona raccolta punti in fase di impostazione. Il premio poteva essere raccolto dopo l'assist teso e deciso per Mkhitaryan, ma l'arbitro annulla.

VERETOUT 6

Parte tra imprecazioni ed errori. Rialza il bavero nella ripresa ma il rigore procurato è un errore grossolano che cancella (vedi il karma?) proprio dal dischetto qualche minuto dopo (73' Villar 6,5: bello start per il poker. Cresce).

PEDRO 7,5

Il peso del nome sulla maglia. Segna ancora, prende la Roma per mano nei momenti bui e la trascina oltre il traguardo (78' Perez 7: un eurogol che vale tanto almeno per lui)

MKHITARYAN 7

Umiltà e alto tasso tecnico. Un mix che ogni compagno di squadra vorrebbe. Fa due assist e si divora un gol

DZEKO 7,5

Fa l'Inzaghi davanti a Inzaghi e finalmente può esultare dopo un mese difficile. Ecce bomber. (84' Mayoral ng)

FONSECA 6,5

Ancora non ci siamo dietro, ma quando davanti hai quei tre puoi dormire più serenamente

Ultimo aggiornamento: Lunedì 19 Ottobre 2020, 05:01

