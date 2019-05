MIRANTE 6,5

Applaudito, come giusto che sia. Un miracolo da Spider Man su Gervinho che però lo trafigge nel finale.

FLORENZI 6

Raccoglie un'eredità massiccia. Gioca con l'emozione addosso. Da oggi è lui capitan presente.

FAZIO 6

Copre le spalle di De Rossi col fisico da corazziere e i modi non sempre gentili..

JUAN JESUS 6,5

Usa senso della posizione ed esperienza per frenare Gervinho.

KOLAROV 6

Entra nell'azione del gol di Pellegrini e mantiene la fascia intatta.

DE ROSSI 10

L'infinito del romanismo, il capitano che non sarà mai passato. Gioca come sempre: sguardo alto, barba zuppa di pioggia e sudore, occhi gonfi d'amore. (36' st Under 6,5: assist al bacio per perotti)

PELLEGRINI 7

Si toglie la giacca e indossa la tuta da battaglia per onorare il suo capitano. Ci mette pure un gol d'almanacco.

EL SHAARAWY 6

Conclude una stagione faraonica con una prestazione normale. Ci rivedremo?

PASTORE 6,5

Numeri d'alta scuola. (12' st Cristante 6)

PEROTTI 6,5

Come nel giorno dell'addio di Totti va in gol per portare i tre punti.

DZEKO 5

Ultimo giro concluso male, con una polemica con Ranieri e tanti errori. (18' st Schick 5: impalpabile)

RANIERI 8

Lacrime da tifoso, stile da Lord. E altri tre punti. Meritava pure lui ben altro trattamento.

Lunedì 27 Maggio 2019, 05:01

