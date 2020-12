MIRANTE 5,5

Simeone gli regala due brividi nel primo tempo, lui ne concede uno nella ripresa quando arriva tardi sul tiro di Joao Pedro. Poi si fa male. (73' Pau Lopez ng: becca gol su rigore)

MANCINI 6

Tre errori madornali in cinque minuti. Dal terzo nasce il gol di Pedro. Si riscatta segnando il 3-1 di testa

CRISTANTE 6,5

Sfiora il raddoppio di testa e in fase di copertura ha finalmente gli occhi da difensore vero (73' Smalling 6: la torre per il 3-1)

KUMBULLA 6

Il più calmo e concreto del terzetto. Fa rispettare il silenzio nel suo androne costringendo Simeone e Pedro a urlare da altre parti (63' Ibanez 6: entra concentrato, ma c'è da sudare)

KARSDORP 7,5

Stravince sulla destra. Da due affondi nascono i gol di Veretout e Dzeko. Rinato.

VILLAR 6

Il professore con la faccia da bambino restituisce equilibrio al reparto. Nel finale commette l'unico errore e provoca il rigore

VERETOUT 7

Ottavo gol stagionale, una media da attaccante. E il solito contributo di adrenalina a centrocampo con tanto di assist mal sfruttati

BRUNO PERES 5,5

A briglia sciolta quando c'è da sfruttare gli spazi. Dietro balla il Samba

PEDRO 5

Fantasma a Bergamo, goffo ieri. Si divora due gol e sbaglia troppi fraseggi (63' Pellegrini 6,5: restituisce serenità in un momento delicato)

MKHITARYAN 6

Dopo settimane da Grande Gatsby regala meno fuochi di artificio e maggiore copertura

DZEKO 6

Sembra stremato già nei primi dieci minuti. Ma mette il piedone sul cross di Karsdorp. E tanto basta (78' Mayoral 5,5: solito gol divorato, e poteva costare molto)

FONSECA 6,5

Si conferma infallibile con le medio-piccole e fa valere un livello qualitativo superiore nonostante i tanti errori davanti. Natale sereno, ma nel 2021 bisogna alzare l'asticella e rischiare meno.

