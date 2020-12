MIRANTE 4,5

Inoperoso nel primo tempo, inguardabile nella ripresa. L'uscita a farfalle su Gosens ha ricordato Sterchele. Poi fa da birillo.

MANCINI 5,5

Perquisisce tutti in maniera preventiva ben prima del gate d'imbarco. Nel secondo tempo però passano pure cugini e zie di Gasperini

SMALLING 5

Duello di fisico con Zapata. Il colombiano lo manda ko all'improvviso e da quel momento in poi è buio pesto

IBANEZ 5,5

Aggressivo, sempre e comunque. Anche quando non serve. Ha il merito di salvare un gol sulla linea

KARSDORP 5

Tiene a bada Gosens per un'ora. Era solo un'illusione. Il tunnel su Zapata è l'inizio della fine

VERETOUT 4,5

Imperdonabile errore sul 3-1 di Muriel, ma era da alcuni minuti che il francese barcollava sotto i colpi del centrocampo bergamasco (81' Perez ng)

PELLEGRINI 5

Fa un passo indietro, in tutti i sensi. All'inizio basta stile e precisione, poi ci vorrebbero armi da mediano che lui non ha. (81' Villar ng: che rimpianto)

SPINAZZOLA 6

Niente fuoco e fiamme, ma coglie un palo e costringe Hateboer sulle sue. Peccato duri poco per colpa di un infortunio. (65' Peres 4,5: una comparsa, e sbaglia pure le battute più elementari)

PEDRO 4,5

Sembra il cugino del Pedro che conosciamo. Un fantasma. Incomprensibile che non sia uscito prima (74' Cristante 5,5: entra a disastro già avvenuto, ci mette comunque del suo)

MKHITARYAN 6,5

Vuol dire qualità, e la mette fino alla fine. L'assist per Dzeko è quanto di più bello ha mostrato la Roma di Fonseca

DZEKO 6

Il sesto bacio alla Dea dopo solo due minuti. Poi si mette sul divano.

FONSECA 4

Sbaglia tutto: formazione, cambi tardivi, mancanza di un piano B. E fallisce di nuovo l'esame di laurea con una big. In maniera fragorosa, nonostante il vantaggio iniziale.



