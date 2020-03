Minorenne ucciso, indagato il carabiniere «Omicidio volontario»

È indagato per omicidio volontario il carabiniere di 23 anni che sabato sera mentre era in auto con la fidanzata a Napoli ha reagito a un tentativo di rapina uccidendo uno degli aggressori, Ugo Russo, 16 anni da compiere, incensurato. In questa fase delle indagini l'avviso di garanzia rappresenta un atto dovuto, anche a tutela del militare, in vista dell'autopsia e degli accertamenti che dovranno fare luce sulla dinamica dei fatti.

Quella sera la vittima aveva già messo a segno un altro colpo: in tasca aveva un orologio e una catenina d'oro. Poi lo scooter su cui girava con il complice ha avvicinato l'auto del carabiniere, e quello che è successo nei secondi successivi è ancora al vaglio degli inquirenti. Per il padre della vittima, Vincenzo Russo, si è trattata invece di un'esecuzione: «Il carabiniere gli ha sparato una prima volta al corpo, facendogli fare un balzo di 3/4 metri. Una volta finito a terra si è rialzato per scappare, ma a quel punto il militare gli ha sparato alla nuca».

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Marzo 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA