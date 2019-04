Minorenne incatenato per 2 giorni al letto

A soli 17 anni d'età si è presentato per chiedere aiuto a casa della vicina con le catene ancora alle caviglie. «Mio padre per punizione mi ha legato alle sbarre del letto per due giorni. Sono riuscito a liberarmi tagliando le catene con una lima». Poche parole pronunciate mentre piangeva e camminava a stento. Un'immagine scioccante: il minorenne aveva l'aspetto smagrito dal digiuno assoluto.

È accaduto a Ladispoli in casa di una famiglia di immigrati di nazionalità romena, ben integrati nel tessuto sociale della cittadina del litorale a nord della Capitale.

Il padre aguzzino, arrestato per maltrattamenti in famiglia, è un imprenditore romeno titolare di un'impresa edile. I detective del nucleo investigativo della compagnia di Civitavecchia e della stazione di Ladispoli hanno ricostruito tutte le fasi della drammatica ed incredibile vicenda. Tutto sarebbe iniziato dopo una pesante discussione, con il genitore che ha aggredito con calci e pugni il ragazzino perché quest'ultimo aveva pulito male il giardino.

Per giorni il ragazzo ha vissuto fuori casa come uno sbandato, trovando rifugio alla Caritas fino a quando il padre non lo ha ritrovato. Per punirlo della fuga, l'uomo ha acquistato delle catene d'acciaio e due lucchetti e lo ha incatenato alla spalliera del letto. (E.Orl.)

