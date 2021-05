Minacciava con la pistola l'ex compagna

«Stai attenta che ora famo er far west, puoi chiamà chi te pare». La minacciava urlandole queste frasi mentre con una pistola in pugno saliva la scala antincendio mentre l'ex compagna stava con la figlia di pochi anni. In un'altra occasione le ha cosparso di benzina e incendiato la porta dell'abitazione. L'ennesimo rischio di femminicidio è stato sventato dagli agenti della dirigente Tiziana Lorenzo del distretto di polizia di Primavalle che hanno arrestato Enrico Bennato, classe 1968, con l'accusa di atti persecutori e porto abusivo d'arma.

Dopo un'indagine lampo dei detective della squadra anticrimine che hanno anche sequestrato alcune armi, il giudice per le indagini preliminari Clementina Forleo ha firmato un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per l'uomo, coinvolto in passato nelle indagini su due omicidi, tra cui quello del fratello Andrea, da cui scoppiò una faida criminale nei quartieri di Primavalle, Boccea e Montespaccato che sfociò in un altro agguato, dove venne freddato a colpi di pistola, lungo via di Torrevecchia, il meccanico Mario Maida.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 31 Maggio 2021, 05:01

