Minacce e spintoni a vigili e poliziotti

Venerdì 23 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Le maledizioni degli zingari arrivano, a voi ai vostri figli. Le peggio malattie devono prendervi, morirete tutti». Con queste parole uno degli appartenenti al clan Casamonica sfrattato dalla collina del Quadrato dopo il blitz della polizia municipale di Antonio Di Maggio, ha minacciato di morte quei pochi giornalisti presenti ieri pomeriggio durante la fase della demolizione. «Dovete strozzarvi tutti», ha poi continuato all'indirizzo della stampa il giovane rampollo della dinastia Sinti, spintonando gli agenti e facendone cadere due a terra. L'ordine è stato ristabilito dopo l'intervento del comandante generale della polizia locale, che ha convinto ad allontanarsi dal presidio che alcuni ex residenti sulla collinetta hanno stabilito all'angolo di via Selinunte. «Sono molto feroci e cattivi. Non hanno mai avuto scrupoli si confidano alcuni genitori dei ragazzi che frequentano la scuola di via del Quadraro - Gli ex abitanti di quel gruppo di case demolite, oltre a spacciare cocaina, taglieggiano da anni anche gli operatori del mercato rionale costringendoli a pagargli il pizzo. Grazie al blitz dell'altra mattina ora ci sentiamo liberati».(E. Orl.)