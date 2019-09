Mina e Fossati a sorpresa: un disco insieme

ROMA - Uno ha dato l'addio alle scene nel 2012, l'altra ha reso la sua assenza ultraquarantennale un marchio di fabbrica. Ora Ivano Fossati e Mina, i due artisti più schivi del panorama musicale italiano, a sorpresa per la prima volta uniscono le loro voci in undici brani inediti, scritti e composti da Fossati e cantati a due. Un regalo di Natale anticipato ieri: il disco, per Sony Music (nella foto, la cover), uscirà il 22 novembre. Nessun ripensamento da parte del cantautore genovese, che ha tenuto il suo ultimo concerto a Milano nel marzo 2012. «Dopo 8 anni la mia decisione non cambia - si affretta a ribadire Fossati a proposito dell'amicizia che lo lega alla cantante e di questo progetto - non torno a fare dischi né concerti, ma per niente al mondo mi sarei negato la gioia di scrivere questo album. Nessun musicista sano di mente direbbe no a Mina».

