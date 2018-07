Milioni falsi, banditi veri incredibile colpo all'Hilton

Martedì 17 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Salvatore GarzilloAveva orchestrato una maxi truffa, ma alla fine l'unica vittima è stata lei. Hotel Hilton di via Galvani, Milano, a due passi dalla Stazione Centrale. In una saletta del prestigioso albergo è in corso un incontro tra una 21enne francese e quattro clienti indiani. L'affare è importante, sul tavolo c'è una valigetta con due milioni di euro che la ragazza dovrà consegnare agli stranieri come contropartita per un bene di cui, al momento, non si conosce la natura. Lei mostra i contanti, loro sembrano soddisfatti, ma in quel momento c'è il colpo di scena: nella stanza fanno irruzione quattro persone con pistola in pugno. Urlano «Fermi tutti, polizia». Afferrano la valigia col contante e scappano via su un'Alfa 147 nera.In questa storia nulla è come sembra. I quattro, ovviamente, non sono agenti, e nella borsa solo 65mila euro sono banconote buone, il resto è carta con la scritta fac-simile. Questo perché la 21enne francese stava per truffare gli indiani che, a loro volta, volevano concludere un affare tutt'altro che pulito, probabilmente scambiano franchi svizzeri sporchi.Appena i quattro scappano, la rapinata chiama la polizia (quella vera) che parte all'inseguimento dell'auto già segnalata dai carabinieri di Roma per altre rapine in cui gli autori si spacciavano per poliziotti. Volanti e Falchi intercettano l'Alfa, i rapinatori scappano a piedi e si rifugiano in uno scantinato in via Cornalia, ad alcune centinaia di metri dall'Hilton. Un agente blocca il primo dopo una colluttazione e gli altri vengono fermati poco dopo. Per fortuna non usano le armi, una semiautomatica con matricola abrasa e un revolver risultato rubato. Sono tutti albanesi: Francesck Gjioni, 22 anni, Artur Vrapi, 24, Fatjon Gjni, 27 e Kristjan Tarja, 24.A questo punto c'è il vero colpo di scena. La 21enne Patricia J., nata a Montreux (Francia) ma di origini rom e residente nel Varesotto, richiede la restituzione del borsone che conteneva i 65mila euro veri e alcuni orologi che dice essere di suo zio. Lei ha trascurato il dettaglio del 1.935.000 di euro falsi trovati nlla valigia, ma gli agenti no, e infatti l'hanno denunciata per la tentata truffa agli indiani. Che si sono volatilizzati approfittando del trambusto.riproduzione riservata ®