Milinkovic, via all'asta: dopo la Juve ecco il Psg

ROMA Leonardo vuole Milinkovic al Psg. Fallito il tentativo un anno fa quando era al Milan, il neo dirigente del club francese ci riproverà e secondo i media locali sarebbe già stato fissato per i prossimi giorni proprio tra il neo diesse Leonardo e Mateja Kezman l'agente del centrocampista serbo. Una volta trovato l'accordo con il giocatore il Psg, che vuole anticipare la Juve anche lei interessata al calciatore, dovrà trattare con Lotito che ha fissato in 100 milioni di euro la valutazione di Milinkovic. La Lazio potrebbe fare cassa anche con la doppia cessione di Pedro Neto e Bruno Jordao al Benfica, un'operazione da circa 20 milioni di euro a quel punto tare potrebbe finalmente dare l'assalto a Lazzari e Petagna della Spal i due nomi che in cima alla lista dei desideri di Inzaghi.

Martedì 18 Giugno 2019, 05:01

