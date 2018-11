Milinkovic stop con la Serbia ma con il Milan sarà in campo

Mercoledì 14 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA Ripresa della preparazione oggi a Formello senza i Nazionali in giro per il mondo. Simone Inzaghi è in apprensione per le condizioni di Milinkovic che, in ritiro con la Serbia, salterà la sfida contro il Montenegro in programma sabato per un problema al tendine del ginocchio, ma si tratterebbe di uno stop precauzionale che dunque non desta preoccupazione. La sua presenza contro il Milan non dovrebbe essere pregiudicata e la scarsa entità del disturbo dovrebbe permettergli di rimanere aggregato alla sua Nazionale. Una decisione che spetta a Krstajic, il quale valuterà se rispedirlo a Roma o trattenerlo per la sfida con la Lituania. A Formello oggi intanto occhi puntati su Caicedo che si sottoporrà a dei controlli agli adduttori per rientrare nei convocati contro il Milan.(E.Sar.)