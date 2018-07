«Milinkovic? Spero resti»

Lunedì 23 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Enrico SarzaniniROMA Lucas Leiva è il nuovo leader. Meno di un mese per far dimenticare Biglia, in una stagione ha conquistato la Lazio ed i laziali. «Dopo 10 anni in Inghilterra avevo bisogno di una nuova esperienza», spiega il brasiliano che rifarebbe questa scelta. «È stata la cosa migliore perché con i biancocelesti mi trovo benissimo». Un anno da protagonista iniziato con la Supercoppa e chiuso con la cocente delusione per la mancata qualificazione in Champions sfumata all'ultima giornata: «Ma nessuno si sarebbe mai immaginato che avremmo fatto una stagione così importante ed invece ci siamo giocati l'Europa che conta fino all'ultimo. Abbiamo fatto gli stessi punti dell'Inter ma dovevamo prendere qualche gol in meno. Dobbiamo analizzare le cose positive e negative e cercare di migliorare per la prossima stagione perché vogliamo fare ancora di più».Leiva non lo dice apertamente ma l'obiettivo dunque è centrare la Champions: «Sappiamo di essere forti ma una squadra come la Lazio deve partire con l'idea di stare tra le prime. L'aspettativa è sempre quella di fare meglio». Per riuscirci servirà una difesa più attenta rispetto all'ultima stagione: «Quando si fa un gioco così offensivo è normale concedere qualche gol in più ma abbiamo dei centrali molto forti e possiamo migliorare ancora tanto. Non si tratta solo di fase difensiva, anche quella offensiva influisce molto». Una mano la daranno sicuramente i nuovi acquisti: «Acerbi conosce il calcio italiano e si è adattato alla perfezione. Berisha e Durmisi avranno bisogno di più tempo per adattarsi, ma tecnicamente sono molto dotati». Tutto in attesa di conoscere il futuro di Milinkovic: «È ancora un giocatore della Lazio e speriamo che resti con noi e ripeta l'ultima stagione che lo ha visto tra i protagonisti». Chiusura sui tifosi: «Questo ritiro ci aiuta tanto perché c'è grande entusiasmo tra la gente, ci servirà per partire con il piede giusto».riproduzione riservata ®