Milinkovic si allena e spera la finale non è più un miraggio

Enrico Sarzanini

ROMA Tutto sulla finale. La Lazio punta forte sulla gara contro l'Atalanta in programma mercoledì allo stadio Olimpico, in palio una coppa Italia dai mille significati importante per salvare una stagione che rischia di chiudersi con un pugno di mosche. In campionato infatti il Torino continua la sua marcia spedita e nonostante la vittoria dei biancocelesti a Cagliari tenga vive le speranze di qualificarsi in Europa, alzare la Coppa consentirebbe alla squadra di andare direttamente ai gironi di Europa League e dare cosi continuità a quanto fatto in questi anni. Uscire da tutto, al contrario, sarebbe un clamoroso passo indietro che imporrebbe riflessioni importanti.

Il futuro di Inzaghi sembra legato a questa partita, ma la questione verrà affrontata solo a bocce ferme. Il tecnico intanto studia le mosse in vista della gara di mercoledì contro l'Atalanta. Buone notizie arrivano da Milinkovic che ieri è tornato in gruppo ed ha indossato il fratino da jolly nella partitella a campo ridotto contro alcuni ragazzi della Primavera. Il test è andato bene, il centrocampista tiene tantissimo alla partita vuole giocarla a tutti i costi ma il ginocchio fa ancora male e se non sarà al 100% non verrà rischiato. Inzaghi comunque è pronto a convocarlo e quasi certamente lo farà partire dalla panchina. Da valutare anche Radu: il test contro il Cagliari è andato bene, ma la caviglia verrà monitorata giorno per giorno. In attacco certa la presenza di Ciro Immobile che in Sardegna ha giocato uno scampolo di partite. L'attaccante, reduce da un affaticamento muscolare, non è al 100% ma salvo clamorose sorprese dell'ultima ora scenderà in campo dall'inizio. In questo momento Correa e Caicedo (con loro dall'inizio sette vittorie in altrettante gare per la Lazio) sembrano dare maggiori garanzie al tecnico che però la sua scelta l'ha già fatta, dovrà solo scegliere il compagno di reparto dell'attaccante partenopeo con l'ecuadoriano in netto vantaggio sull'argentino. Certo il rientro tra i pali di Strakosha, out in campionato per un problema al tendine d'Achille, il portiere si è rivisto a Formello dov'è tornato agli ordini del preparatore Grigioni.

Lunedì 13 Maggio 2019, 05:01

