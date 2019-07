Milinkovic, like di speranza

Enrico Sarzanini

ROMA - Sempre al centro del mercato, oggetto del desiderio di diverse big d'Europa, Sergej Milinkovic-Savic sta vivendo un'estate diversa dal solito. Lusingato da tanta attenzione questa volta il centrocampista resterebbe un altro anno alla Lazio. La conferma è arrivata ieri da quel mi piace messo dal giocatore a una foto in cui gli viene chiesto di rimanere in biancoceleste. Un piccolo gesto ma dal grande significato molto apprezzato dai tifosi biancocelesti che non hanno perso la speranza di continuarlo a vedere giocare con la maglia della Lazio. Il serbo conosce il suo valore e sa bene che prima o poi finirà in un top club ma a Roma sta bene e il mercato che sta facendo la società lo ha convinto della ferma volontà di voler costruire una squadra per entrare in Champions.

In questi giorni il diesse Igli Tare è volato a Londra per andare ad ascoltare la proposta del Manchester United, sulle tracce di Milinkovic ci sono anche il Paris Saint-Germain e la Juventus che però lo considera un'alternativa a Pogba. Il serbo attende sereno di conoscere il suo futuro ma non ha nessuna fretta ed è pronto a partire per il ritiro di Auronzo di Cadore per iniziare ufficialmente la stagione. Tante le società che hanno mostrato interesse nei suoi confronti ma fino ad oggi non sono arrivate offerte concrete. Lotito resta fermo sulla sua posizione e, certo di avere tra le mani un talento e forte del rinnovo di contratto fino al 2023 non lo cederà per meno di 100 milioni di euro. Nei prossimi giorni il suo agente Kezman sarà a Roma per confrontarsi con la Lazio ma al momento non c'è nulla di concreto e qualora dovesse restare tutto così Milinkovic sarà ben felice di giocare un'altra stagione con la maglia biancoceleste.

