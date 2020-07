Milinkovic è un caso ha già la testa altrove

Enrico Sarzanini

Lo sciapo 0-0 a Udine, se da una parte ha fermato l'emorragia di sconfitte della Lazio, dall'altra ne ha confermato lo stato di crisi biancoceleste e se possibile acuito il malumore del presidente Claudio Lotito.

Il numero uno biancoceleste è rimasto deluso dall'atteggiamento della squadra e per questo ha deciso di incrementare la sua presenza a Formello per dare vita ad una serie di confronti chiarificatori che possano servire anche per costruire la Lazio del futuro. L'ultimo incontro è stato quello con una parte dello staff medico, finito sul banco degli imputati a causa dei tanti giocatori infortunati ma anche per i ritardi nei recuperi dei calciatori.

Prima del match a Udine inoltre lo staff medico avrebbe discusso con quello tecnico che spingeva per far scendere in campo Luiz Felipe, non ancora al top della condizione perché reduce da un infortunio, con i medici che avrebbero preferito l'utilizzo di Bastos. «Remiamo tutti dalla stessa parte», la richiesta di Lotito che a bocce ferme farà tutte le valutazioni del caso, le sorprese più grandi potrebbero arrivare dal mercato. Dopo cinque anni in biancoceleste e tantissime voci di mercato Milinkovic potrebbe lasciare la Lazio.

L'atteggiamento remissivo mostrato nelle ultime gare dal giocatore, che pur stando bene a Roma da tempo ambisce ad un top club, non è piaciuto ad Inzaghi a Tare, che glie lo ha fatto notare ma soprattutto a Lotito che di recente gli allungato il contratto con un cospicuo aumento dell'ingaggio. Sulle tracce del serbo ci sono quattro big europee: Psg, Manchester United, Real Madrid e Chelsea.

Al momento i francesi sono i più interessati anche perché vorrebbero far rientrare nell'operazione anche Marusic, grande amico di Milinkovic tra l'altro, che farebbe lievitare la cifra ai 100 milioni di euro che qualche qualche estate fa il patron biancoceleste chiedeva per il solo centrocampista il cui valore, causa covid, è inevitabilmente sceso a circa 80 milioni, soldi con cui verrebbe allestita una squadra da Champions.

Fronte Kumbulla la Lazio rilancia col Verona: 20 milioni più André Anderson, valutato 10, cifra che il Verona non accetta e per questo ha chiesto un altro giocatore o ulteriori 5 milioni. Dall'Inghilterra invece secondo Scottish Sun, biancocelesti interessati agli attaccanti Suarez (Real Saragozza), Sorloth (Crystal Palace) e Morelos (Rangers). Ridotta infine a tre giornate la squalifica di Patric che tornerà contro il Cagliari.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Luglio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA