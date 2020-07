Milinkovic carica, ma intanto torna nel mirino delle big

Enrico Sarzanini

ROMA - «Per rialzarci c'è bisogno di tutti. Testa alta e ripartiamo uniti». Il giorno dopo il ko contro il Lecce Milinkovic-Savic invita a non mollare. I numeri post covid della Lazio d'altronde sono impietosi (due vittorie e tre sconfitte, ha incassato gol per cinque gare di fila) e più volte i black out dei finale di stagione hanno compromesso gli obiettivi. «Non siamo più noi stessi» ha ammesso Immobile, secondo il tecnico Simone Inzaghi sono troppi «i giocatori a mezzo servizio». Ecco perché da qui alla fine si punterà forte proprio su quei calciatori che fino ad oggi hanno consentito alla Lazio di lottare per lo scudetto. Tra questi c'è Milinkovic-Savic che a Lecce è stato il migliore mentre nella gara contro il Milan aveva fatto arrabbiare Inzaghi: sul 3-0 infatti il serbo aveva chiesto a gran voce il cambio per un semplice semplice pestone. Capita la lezione il centrocampista contro i giallorossi, entrato a gara iniziata, è stato il migliore e nel finale ha sfiorato la rete del pareggio.

Intanto Milinkovic rischia di diventare nuovamente un tormentone di mercato. «La Lazio mi piace molto ma adesso potrebbe cambiare squadra e firmare per uno dei top club mondiali» ha fatto sapere il ct della Serbia Ljubisa Tumbakovic. Juventus ed Inter lo seguono da tempo ma solo Psg, Manchester United, Real Madrid e Chelsea possono arrivare ai 100 milioni chiesti da Lotito che continua a dormire sogni tranquilli: qualora il serbo restasse sarebbe un valore aggiunto in vista del ritorno in Champions e, in caso di cessione finanzierebbe la nuova campagna acquisti.

Quattro turni a Patric - Mano pesante infine del giudice sportivo su Patric: quattro turni per il morso a Donati.

