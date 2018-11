Mercoledì 21 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - Tre giorni di piatti e talenti per l'edizione 2018 del Festival della Gastronomia. Sul podio la selezioneNord under 30 per i due premi del format enogastronomico ideato da Luigi Cremona e Lorenza Vitali: Chef Emergente d'Italia 2019 e Premio Pizza Chef Emergente d'Italia 2019.Per il primo, ad ex aequo, Rocco Santon di Horteria a Mirano (Venezia), chef trevigiano classe '89 con una cucina semplice, genuina e creativa, insieme ad Antonino Micalizzi del Gellius ad Oderzo (Treviso), il sous chef con il motto: «Parlare è la peggior forma di comunicazione, cucinare è la migliore». Terzo finalista, Marco Primiceri del Ristorante The Cook al Cavo di Genova. Per quanto riguarda il premio Pizza, vincitori sono Lorenzo Sirabella di Dry Milano Solferino, classe '93, Tommaso Correale di Pizzeria Vesuvia a Bologna, classe 91 e Giuseppe Monaco di O Fiore mio a Faenza (RA), classe '92.La kermesse ha rappresentato per Witaly l'ultimo evento dell'anno ma anche il primo per la nuova edizione del Premio Emergente valevole per la competizione 2019. A Carlo Cracco è andato il premio alla carriera del festival. Ospiti presenti, tra gli altri chef, anche Davide Oldani del D'O, Alberto Santini Dal Pescatore, Philippe Léveillé di Miramonti, Chicco Cerea di Da Vittorio, Massimiliano Alajmo di Le Calandre. (R. Vec.)