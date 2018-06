Lunedì 25 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - Secondo il Mirror il Psg, nel caso fosse costretto dai paletti del Fair Play Finanziario dell'Uefa ad effettuare cessioni eccellenti, sacrificherebbe Mbappé, prelevato la scorsa estate dal Monaco per 180 milioni di euro. Sul 19enne attaccante si tufferebbe il Real, con la possibile concorrenza del Manchester United.«Sono orgoglioso della mia carriera. Ho giocato in club prestigiosi, compreso il Napoli», ha detto Pepe Reina. Ma la telenovela sul suo sostituto alla corte di Carlo Ancelotti prosegue. In pole sembra passato Alex Meret, con l'Udinese che non sembra però voler scendere nella richiesta sotto i 25 milioni. Due alternative per affiancarlo: il greco Orestis Karnezis, sempre dai friulani, ed Andrea Consigli dal Sassuolo. Oggi la Fiorentina potrebbe trovarsi ai preliminari di Europa League dopo il verdetto dell'Uefa sul Milan. E proprio il club rossonero potrebbe dare ai viola il prossimo estremo difensore, il brasiliano Gabriel. Si punta al prestito, dal Chelsea, di un altro ex milanista, il centrocampista Mario Pasalic. (M.Sar.)