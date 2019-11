Milano-Roma a 400 all'ora. E arrivano nuove assunzioni

Nuove tratte. Treni più veloci. Città sempre più a portata di mano. Tante le novità che Trenitalia ha in serbo per il nuovo anno, a partire dal servizio di Alta Velocità.

I lavori di adeguamento della tratta Bologna-Firenze sono in fase molto avanzata e presto consentiranno ai nuovissimi Frecciarossa 1000 - che raggiungono una velocità di punta pari a 400 km/h - di percorrere la tratta Roma-Milano in tempi davvero record. Sarà possibile, dunque, viaggiare dalla Capitale alla città ambrosiana in meno di tre ore.

Più Alta Velocità anche in Emilia-Romagna dove Parma, Modena e Piacenza, oltre a Reggio Emilia e Bologna, avranno la propria stazione di collegamento con i Frecciarossa sui binari.

Infine, nuove 400 assunzioni entro il 31 dicembre riservate ai giovani nei settori della manutenzione, della vendita e dell'assistenza, che si andranno ad aggiungere ai 1750 posti già resi disponibili all'inizio di quest'anno. La compagnia infatti ha annunciato un vasto programma di impiego previsto dal 2019 al 2023 che prevede l'impiego di 600mila lavoratori in 5 anni, di cui 15mila diretti e circa 120mila all'anno grazie all'indotto.

Giovedì 28 Novembre 2019, 05:01

