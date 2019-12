MILANO - Pirotecnico 3-2 del Milan a Bologna. Sulla via Emilia Pioli ha raccolto sei punti. Ieri a Dall'Ara, con il ritoeno di Mihajlovic in panchina, vittoria riossonera. Piatek su rigore, poi Theo Hernandez che ha pure autogol. Quindi Bonaventuare e rigore di Sansone. Pioli risale. Primo gol stagionale da tre punti per Mario Balotelli, che regala il secondo successo esterno del Brescia a Ferrara, bagnando così il ritorno di Corini.

Infinito Cagliari anche a Reggio Emilia: 13° risultato utile consecutivo. Sotto 2-0 nei primi 45' con il Sassuolo (a bersaglio 6' Berardi, 36' Djuricic), nella ripresa Joao Pedro (51') e Ragatzu (90'), pareggiano i conti. Maran così resta quarto (con la Roma). Profondo Viola al Grande Torino, dove Montella rimedia il quarto ko di fila. Una Fiorentina inguardabile per 80' (reti di Zaza e Ansaldi per il Toro). Samp-Parma 0-1, decide Kucka. (M.Zor.)

