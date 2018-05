Milano, morto a 86 anni Salvatore Ligresti

Mercoledì 16 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ernesto De FranceschiÈ stato protagonista indiscusso del mondo finanziario milanese, anche se negli ultimi anni era stato al centro di inchieste giudiziarie. L'immobiliarista Salvatore Ligresti è morto ieri sera attorno alle 21 in una stanza dell'ospedale San Raffaele di Milano. Aveva 86 anni. Fondatore e punto di riferimento del gruppo Fonsai, era malato da tempo. Le sue condizioni negli ultimi mesi erano peggiorate e ieri sera una crisi gli è stata fatale. Da anni, in seguito alle vicende giudiziarie, non aveva più alcun ruolo operativo.Ligresti era nato a Paternò, in provincia di Catania. Ma fin da giovane si era trasferito a Milano. Anche grazie a una serie di relazioni di primo piano con il mondo della finanza, a cominciare dal grande capo di Mediobanca Enrico Cuccia (con cui condivideva le origini siciliane), Ligresti in poco tempo si era fatto largo nel mondo degli affari, fino a diventare negli anni Ottanta uno degli uomini più ricchi d'Italia. Nel settore finanziario aveva acquisito la società di assicurazioni Fondiaria-Sai venduta a Unipol nel 2012 sull'orlo del crac, e di altre partecipazioni in società del salotto buono milanese (per questo era soprannominato Mister 5%).Fondatore e punto di riferimento del gruppo Fonsai, era sofferente da tempo. Le sue condizioni negli ultimi mesi erano peggiorate. Dopo la condanna a 6 anni per falso in bilancio e manipolazione del mercato per Fonsai a Torino, a novembre del 2017 era arrivata un'altra condanna a 5 anni e 100 mila euro di multa per la vicenda Premafin con l'accusa di aggiotaggio.riproduzione riservata ®