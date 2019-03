MILANO - Il Barça non ha imitato il Real: dopo lo 0-0 in Francia, annichilito 5-1 il Lione al Camp Nou. Nel primo tempo rigore di Messi al 18' e raddoppio al 31' di Coutinho, con Suarez a guadagnare il penalty ed a mettere l'ex interista davanti alla porta. Al 58' Tousart ha accorciato le distanze per i transalpini, ma ancora Messi (78'), Piqué (81') e Dembélé (86') hanno rimesso le cose a posto. Prima del match scontri tra tifosi nelle vicinanze dello stadio: cinque tifosi transalpini feriti e 5 arresti (tre sostenitori del Lione e due del Barcellona).

A Monaco di Baviera il Liverpool ha completato il pieno di squadre inglesi (oltre a City, United e Tottenham) ai quarti di Champions League, travolgendo 1-3 il Bayern. Immenso Mané, che ha aperto al 26' e chiuso all'84' le marcature per i reds. In mezzo l'autorete di Matip (39') e l'incornata di Van Dijk (69'): ha fatto tutto la squadra di Klopp. Ajax e Porto completano il quadro delle possibili avversarie della Juventus nel sorteggio di domani a Nyon.(M.Sar.)

