MILANO - Fu l'episodio che scatenò l'inchiesta che mise a soqquadro il mondo del calcio, con gli arresti eccellenti di Cristiano Doni, ex Atalanta, Stefano Mauri, Lazio e il bomber della Nazionale, Beppe Signori e vide indagato l'ex ct dell'Italia, Antonio Conte, assolto con rito abbreviato nel 2016. Ora, da quel presunto avvelenamento dei compagni di squadra con il Minias, un tranquillante, nelle bottigliette in spogliatoio, per truccare Cremonese-Paganese del 14 novembre del 2010 (peraltro vinta 2 a 0 dalla formazione di casa), Marco

Paoloni, ex portiere della squadra grigiorossa è stato assolto «perché il fatto non sussiste» dai giudici della città lombarda. Il pm aveva chiesto per lui, che aveva sempre negato le responsabilità, una condanna a un anno e tre mesi. Il suo avvocato, Luca Curatti, canta vittoria perché «finalmente si è parlato di diritto».

