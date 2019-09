MILANO - Emozioni e sorprese nella terza giornata di campionato. L'Atalanta scalda i motori in vista dello storico esordio in Champions League in quel di Zagabria, in programma dopodomani. La Gasp-band s'impone, al Ferraris, sul Genoa 2-1. Decisivo un Zapata in grande spolvero. Prima si procura il rigore che Muriel trasforma poi, dopo il pareggio di Criscito, sempre dagli 11 metri, risolve il match, in pieno recupero, con un colpo da campione. Prova di forza del Cagliari che sbanca il Tardini, infliggendo un secco 3-1 al Parma. Doppietta di Ceppitelli, Barillà la riapre poi ci pensa Simeone, al primo gol in maglia sarda, a chiudere la pratica.

Succede di tutto in Brescia-Bologna. Doppio vantaggio delle rondinelle (doppietta di Donnarumma). Bani accorcia ma Cistana sigla il 3-1 che sembra definitivo. Nella ripresa, con i lombardi in 10 (espulso Dessena), i rossoblù si scatenano e segnano tre gol in 24', mandando al tappeto il Brescia. Stasera Torino-Lecce con la squadra di Mazzarri che con una vittoria potrebbe raggiungere in prima posizione l'Inter di Conte.

