MILANO - Eccoli i tre nuovi tenori baby azzurri voluti da Roberto Mancini per le ultime due gare di qualificazione a Euro 2020 con Bosnia (venerdì, arbitro lo svizzero Scharer) e Armenia, lunedì a Palermo. Ieri la loro prima triplice conferenza stampa a Coverciano. «Andare all'Europeo? La speranza c'è, sarei ipocrita se dicessi il contrario e questo vale per me come per i miei compagni appena arrivati in Nazionale. Riuscirci sarebbe una bella soddisfazione per noi e per i nostri club». Lo ha detto Riccardo Orsolini, classe 97, uno dei volti nuovi dell'Italverde Mancini, insieme ai coetanei Gaetano Castrovilli e a Andrea Cistana. «Essere qui è il sogno di ogni bambino, vorrei riuscire a partecipare all'Europeo, cercherò di mettere in difficoltà il ct», ha detto invece Castrovilli, nuovo gioiello della Fiorentina per il quale Montella ha scomodato il paragone con Giancarlo Antognoni.

Anche Cistana, difensore del Brescia è qui per sfruttare la grande occasione: «da ora fino al termine della stagione cercherò di dare sempre il massimo poi staremo a vedere. Intanto mi godo questo importante riconoscimento». Piccoli azzurri crescono, dunque. Con la speranza di esserci anche il prossimo giugno, nella farwe finale della competizione europea, che vedrà l'tlia giocare le prime tre partite di qualificazione sempre all'Olimpico di Roma. E sempre ieri la Nazionale femminile targata Bertolini ha chiuso con con una manita (5-0) a Malta un 2019 fantastico. Per le azzurre sei vittorie in altrettante partite nel girone di qualificazione.

(M.Zor.)

Mercoledì 13 Novembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA