MILANO - E alla fine arriva il giorno dell'addio. Alexander Pereira, sovrintendente del Teatro alla Scala di Milano dal settembre 2014, il 7 dicembre con Tosca di Giacomo Puccini diretta da Riccardo Chailly vedrà per l'ultima volta alzarsi il sipario sul suo teatro. Già dal 16 dicembre, infatti, sarà in forze a Firenze, alla guida del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Tempo di bilanci dunque. E ieri, presentando la Tosca alla stampa, non si è sottratto alle riflessioni finali, tra orgoglio e punzecchiature. «Abbiamo risvegliato Milano», dice Pereira.

«Si chiude un percorso fatto di cose importanti. Come il progetto di opera per i piccoli che ha portato 380 mila bambini alla Scala». E in generale l'aumento di pubblico, come dimostra, ha aggiunto, «la biglietteria che è passata da 28 a 35 milioni di euro, con un aumento delle alzate di sipario». E ancora il ballo: «Abbiamo dato importanza alla tradizione del balletto. Questo teatro ha una grande qualità ed è cresciuto e per questo devo ringraziare i miei collaboratori e i lavoratori. In questi anni non abbiamo avuto uno sciopero e questo è un segno dell'accordo che c'è».

Una critica la riserva all'assenza del sentimento di squadra di governo e imprenditori: «Quando la Scala va all'estero politica e imprenditori devono prestare più attenzione. Dobbiamo fare team e non l'ho sentito fare abbastanza». Però «adesso è il momento di chiudere e riaprire un altro libro. La vita è fatta così, ho una chance per cinque anni in un altro teatro».

Il passaggio del testimone è a Dominique Meyer, suo successore da marzo e per lui un affettuoso in bocca al lupo: «Mi auguro che abbia tutto il successo possibile perché voglio bene alla Scala e mi auguro che continui ad avere successo».(G. Pos.)

Martedì 3 Dicembre 2019, 05:01

