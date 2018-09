Milano donna passerelle tra green e glamour

Giovedì 6 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Settembre, tutto pronto per la raffica di sfilate. New York, Londra, poi Milano e Parigi per dare la linea sulla primavera estate del prossimo anno.La fashion week milanese promette di essere un piatto ricco. Dal 19 al 24 settembre (prequel il 18 con una serie di eventi) sono 61 gli show in calendario che vedono il debutto tra gli altri di Tiziano Guardini, A.F. Vandervorst e Fila, mentre tornano a sfilare Byblos e Iceberg. Nove le passerelle coed (uomo e donna) con Antonio Marras, Byblos, Emporio Armani, Fila, GCDS, Jil Sander, Moncler, Salvatore Ferragamo, Tiziano Guardini.E torna la seconda edizione dei Green Carpet Fashion Awards Italia, gli oscar della moda verde, con la cerimonia di premiazione tra al Teatro alla Scala il 23 settembre. E se Gucci solo per questo giro salta (sarà a Parigi), Emporio Armani promette una sfilata top. (P.Pas.)