MILANO - Di male in peggio. Gattuso perde anche Calhanoglu e saluta Giacomo Bonaventura che non rientrerà prima della prossima stagione. Con la Lazio è allarme totale: emergenza a luce rossa! Bisogna cambiare modulo, giocare con la difesa a tre, una sola punta. Jack ha deciso di ricorrere all'operazione al ginocchio sinistro per porre fine all'infiammazione cronica che tormenta il centrocampista rossonero fermo ormai dal 25 ottobre scorso. Mino Raiola ha voluto incontrare Leonardo e Maldini, per parlare del possibile rinnovo di contratto in scadenza nel 2020. Un rinnovo forzato se il club di via Aldo Rossi vorrà riportare a Milano Zlatan Ibrahimovic. Con l'agente dell'attaccante svedese è cominciato ufficialmente il corteggiamento che dovrà concludersi con il suo sì. Da capire, con l'arrivo delle sanzioni Uefa, con quale formula Zlatan potrebbe tornare. I LA Galaxy sono certi di convincere il giocatore a restare ma il Milan è in vantaggio. La differenza la farà la durata del contratto (si lavora per due stagioni) e l'ingaggio che il giocatore percepirà in Italia. (L.Ucc.)