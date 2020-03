MILANO Clamoroso. La classe MotoGP non correrà a Losail la prima prova del Motomondiale 2020 a causa dell'emergenza coronavirus e e delle restrizioni che il Qatar ha introdotto per i passeggeri dall'Italia e da altri Paesi (tra cui il Giappone), con imposizione di periodi di quarantena di almeno 14 giorni. Si disputeranno regolarmente le gare delle classi Moto2 e Moto3, in quanto i team sono già in Qatar per i test. Potrebbe essere posticipato anche il GP della Thailandia, previsto tra il 20 e il 22 marzo.

Si giocherà invece, e regolarmente a porte aperte, la sfida di qualificazione alla fase finale di Coppa Davis tra Italia e Corea del Sud, prevista venerdì 6 marzo e sabato 7 a Cagliari. Comunque con un protocolli di emergenza per far fronte ad eventuali problematiche legate al coronavirus. Gli azzurri affronteranno gli atleti del Paese asiatico, il secondo al Mondo dopo la Cina per numero di contagi. Inoltre Yunseung Chung, uno dei tennisti sudcoreani convocati, è bloccato a Istanbul per lo stop dei voli diretti verso l'Italia. Dovrebbe arrivare in Sardegna tra oggi e domani, via Mosca. Si disputerà domani sera infine a porte chiuse al Forum di Assago la classica di Eurolega di basket Olimpia.

