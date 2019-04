MILANO - Arriva anche in Italia l'indicazione in prima linea di obinutuzumab in associazione a chemioterapia seguito da obinutuzumab in mantenimento per il trattamento del linfoma follicolare avanzato non pretrattato, con rimborsabilità per i pazienti a rischio intermedio e alto, secondo l'indice FLIPI. Sono circa due su tre (il 64%) i pazienti con linfoma follicolare considerati a maggiore rischio di incorrere in una progressione della malattia o di morire entro 5 anni dalla diagnosi rispetto ai restanti pazienti a rischio basso.

Il linfoma follicolare è la seconda forma più comune di linfoma non-Hodgkin.Questo tumore ematologico progredisce molto lentamente vista la sua natura indolente e i sintomi appaiono in maniera graduale, ritardando la diagnosi che arriva spesso con la malattia in uno stadio avanzato.

La nuova indicazione del farmaco è basata sui risultati dello studio GALLIUM, che ha dimostrato «un vantaggio significativo nella sopravvivenza libera dalla progressione della malattia e un rischio inferiore di quasi il 50% di avere una progressione del linfoma follicolare a 24 mesi», afferma il professor Antonello Pinto, direttore Dipartimento di Ematologia e terapie innovative, Istituto Nazionale Tumori, IRCCS Fondazione Pascale di Napoli.(A.Cap.)

