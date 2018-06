Milanesi come le api, sono i più produttivi

Venerdì 15 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

È Milano la città più operosa d'Italia: il capoluogo lombardo risulta infatti al primo posto sia per valore aggiunto prodotto dalle imprese sia per produttività del lavoro nella classifica Istat stilata dal nuovo Rapporto sui risultati economici delle imprese a livello territoriale. Nella graduatoria tra capoluoghi sulla produttività apparente del lavoro, il valore medio di Milano (con 70mila euro) supera di una volta e mezzo la media italiana (fatto 100 il numero base Italia, l'indice di Milano è 154,9). Seguono Bolzano (68,9 mila euro), Siena e Brindisi (58,2 mila euro). Roma è quinta (57,1 mila euro per addetto). Sotto i comuni capoluogo del Sud e delle Isole e alcuni del centro come Fermo, Rieti, Viterbo, Grosseto, Prato, Macerata, Pistoia e al Nord città come Rimini e Aosta.