«Milan, ti porto in Champions»

Luca UccelloMILANO - Krzysztof Piatek è pronto a conquistare il Diavolo. Lo farà in campo con le sue reti «perché spero di segnarne tante con questa squadra». Una maglia che indossava per gioco (e tifo) fin da bambino: «Da giovane ero un tifoso rossonero, e il mio sogno era proprio giocare in questa squadra. Essere seduto di fianco a queste leggende - racconta guardando Maldini e Leonardo - è un onore. Ma dovrà essere il campo a parlare».Normale chiedergli se ha paura, se è pronto per questo salto improvviso, per questa maglia. Dalla risposta sembra di sì: «Io sono nato pronto, penso di esserlo e farò di tutto per far arrivare il Milan in Champions. Questo è il mio obiettivo: giocare la Champions con questo club. Per me è un altro passo nella mia carriera». Una carriera in crescita confermata dai primi sei mesi vissuti al Genoa. Ma a Milano sarà diverso, c'è anche Cutrone. «Spero di trovarmi bene con lui, vogliamo segnare molti gol insieme».E il Milan spera di poterlo vedere sparare, esultare presto: «È il mio stile, quando segno sparo. Mi viene spontaneo». Al fianco di Krzysztof Piatek c'era tutta l'artiglieria da novanta di Casa Milan: da Ivan Gazidis a Paolo Maldini fino a Leonardo, che ha salutato Higuain senza troppi rimpianti: «Ha fatto la sua scelta, noi la nostra».E per il Milan non era così difficile scegliere un giocatore come lui: «Ha segnato 13 reti in 19 partite. Ha fatto vedere subito le sue qualità. Non era un'operazione prevista adesso, anche a livello economico è stato un investimento imprevisto, ma abbiamo avuto la possibilità di farlo e scegliere Piatek non è stato difficile». Niente maglia numero 9 sulle spalle, nonostante l'avesse richiesta per cominciare questa sua nuova avventura. «Non c'è nessuna scaramanzia dietro alla scelta di non prendere il numero ma pensiamo che in questo momento il 9 debba essere conquistato, è un numero abbastanza importante e gli abbiamo fatto scegliere il 19...».Mercato finito? «Ora dobbiamo capire se potremo fare altro, ma già con Piatek e Paquetà questa rosa è competitiva».