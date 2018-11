Milan su Benatia

Venerdì 23 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Luca UccelloMILANO - A Roma, domani, ci sarà un Milan capace di vincere, di tener testa alla Lazio. Lo sperano Leonardo e Maldini, ci crede Rino Gattuso che con Calabria e Calhanoglu può anche non cambiare modulo, andare avanti con la difesa a quattro (Abate, Zapata, Rodriguez, Calabria) e non rischiare contro Immobile e Milinkovic-Savic quella a tre.Una Diavolo senza tanti titolari ma che in attacco può dire la sua con Suso e Cutrone oltre che al fantasista turco che ha lavorato anche nell'ultimo allenamento con il resto dei suoi compagni. Insomma, il Milan ha la possibilità di andare all'Olimpico e provarci anche senza la difesa titolare. Ma come per l'attacco (Ibra ha detto di sì) anche davanti a Donnarumma bisogna fare qualcosa: dalla Juventus potrebbe arrivare uno tra Benatia (o Rugani). Il marocchino è in netto vantaggio. Deciso anche il futuro di André Silva che non sarà al Milan. «I tifosi stiano tranquilli, André resterà con noi per diverse stagioni ancora: su di lui c'è un diritto di riscatto e noi lo eserciteremo. Abbiamo la volontà e la possibilità di tenerlo qui». Parole di Joaquin Caparros, ds del Siviglia che non sembra preoccupato dalle intenzioni di Leonardo di riportare il portoghese a Milano. «Lo rivorranno indietro come lo vorranno anche altri club, ma nessuno può più fare niente». I 35 milioni fissati per il riscatto verranno utilizzati da Casa Milan per confermare in rossonero Gonzalo Higuain.Ancora qualche domenica senza campo poi Ivan Strinic potrà tornare a disposizione di Gattuso: «Sono stati tre mesi molto difficili per me. Ho avuto un po' di paura di dover smettere di giocare. Ora però non vedo l'ora di scendere in campo». L'appuntamento per lui è fissato per prima di Natale (22 dicembre) a San Siro, per Milan-Fiorentina. «Ora devo ripartire da zero con la preparazione, mi alleno ma è difficile adesso fare programmi».