Milan, solo 2-2 con il Lecce Il Cagliari vola al quinto posto

MILANO - La beffa per il Milan arriva al minuto numero 92', quando Calderoni, s'inventa il tiro della vita, imprendibile anche per Gigio Donnarumma. Una rasoiata velenosa a fil di palo. Finisce 2-2 il debutto di Stefano Pioli sulla panchina del Diavolo. Grande primo tempo, con il vantaggio firmato Calhanoglu e tante altre occasioni sciupate dai rossoneri. Il Lecce ha la fortuna di andare al riposo con il minimo scarto. Che pareggia al 17' della ripresa grazie al rigore concesso dal Var per un braccio scellerato di Conti. Dal dischetto Babacar si fa respingere la conclusione, ma ribadisce in rete. Il Milan sembra accusare il colpo e la squadra di Liverani, ispirata da un Farias incredibile mette soggesione al Diavolo.

Che però trova una fiammata al 36' con una giocata geniale di Calhanoglu che offre a Piatek il pallone del 2-1. Il polacco mette dentro la sua terza rete stagionale, la prima su azione. Sembra fatta, ma il Milan non ha fatto i conti con Calderoni che trova l'incredibile 2-2 nel recupero. Per Pioli un esordio agrdo-dolce, nel giorno del suo 54esimo compleanno.

Le altre partite. Vola il Cagliari al quinto posto grazie al 2-0 sulla Spal firnato da uno straordinario Nainggolan e da Faragò. Udine amara per il Toro, infilato da Okaka. Dilaga il Parma (5-1) sul Genoa con le reti dell'ex Kucka, triplo Cornelius e Kulusevski e la rete rossoblù di Pinamonti. L'avventura di Andreazzoli sulla panchina del Grifone sembra proprio al capolinea. Stasera monday night Brescia-Fiorentina.

(M.Zor.)

Lunedì 21 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA