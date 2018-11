Milan, pazza idea Ibrahimovic e intanto Bonaventura si opera

Mercoledì 14 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Luca UccelloMILANO - Non c'è mai fine all'emergenza in casa Milan e altri guai in vista per Rino Gattuso. Due settimane senza campionato, senza nessuna coppa ma l'unico a poter tornare in campo, è Davide Calabria. Gli altri non migliorano, anzi peggiorano. È il caso di Giacomo Bonaventura che soffre di un'infiammazione al ginocchio sinistro che non va attenuandosi in modo soddisfacente, tanto da far meditare al centrocampista la possibilità di un'operazione risolutiva. Ma come detto non è l'unico problema che Gattuso è costretto a gestire. Strinic non si è mai visto, Caldara praticamente nemmeno. Lucas Biglia e Matteo Musacchio sono solo gli ultimi due in ordine di tempo a fermarsi per troppo amore per il Milan. Poi ci sono Kessie e Calhanogu che continuano a stringere i denti ma fino a quando possono resistere o rischiare?Troppi infortuni in una stagione che per tante ragioni è decisiva per i colori rossoneri che devono raggiungere la Champions League. Questione di conti. «Il 20 novembre è in programma un incontro con l'Uefa e sarà un'occasione importante, vogliamo trasmettere che il Milan rispetterà le regole del fair play finanziario». Parole del presidente Paolo Scaroni che non parla più di mercato. Ma di quello se ne occupano Leonardo e Maldini che dopo aver preso Paquetà, devono per forza di cosa correre ai ripari. Gonzalo Higuain non basta ancora per trascinare il Milan al quarto posto. Serve altro, serve Zlatan Ibrahimovic (e non Pato). Con lo svedese Gattuso potrebbe giocare con due punte senza paura di perderne una e restare zoppo. Con Raiola si lavora sul contratto cercando di aggirare le prossime sanzioni Uefa. La richiesta è un anno e mezzo di contratto a cifre non impossibili. Dall'America c'è già il sì, ora si attende solo Nyon. Ma il ritorno di Ibra non può bastare. Serve un centrale in difesa, serve un centrocampista in mezzo al campo. S'è fatto il nome di Sensi del Sassuolo. Inutile sognare altri grandi colpi a gennaio. Staremo a vedere.riproduzione riservata ®